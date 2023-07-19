روسيا تهدد هاته السفن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إنهاء مبادرة البحر الأسود (صفقة الحبوب)، وتصنيف السفن المبحرة كـ"ناقلة محتملة للمعدات العسكرية".

وقالت الوزارة، في بيان بشأن إنهاء "مبادرة البحر الأسود": "بدءًا من 00.00 بتوقيت موسكو في 20 يوليو سيتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلة محتملة للمعدات العسكرية، والدول التي ترفع علم هذه السفن ستعتبر متورطة في الصراع إلى جانب نظام كييف".

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان مؤقتًا عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، خطرة على الملاحة.

وشددت الوزارة على أن "التحذيرات الإعلامية ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة قد صدرت وفقا للإجراءات المعمول بها".

وصرّح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في ي17 يوليو الجاري، أن القرار بشأن صفقة الحبوب نهائي، وليست هناك مفاوضات في هذا الشأن.

وقال بوليانسكي للصحفيين، ردًا على سؤال ما إذا كان هذا (القرار بشأن صفقة الحبوب) نهائيًا: "نعم بالطبع".

وأجاب عن سؤال حول ما إذا سيكون هناك المزيد من المحادثات بشأن صفقة الحبوب: "لا، لا أعرف شيئًا عن ذلك".

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، عن توقف "صفقة الحبوب" اليوم.