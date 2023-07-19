حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في نشرية خاصة له اليوم الأربعاء، من استمرار موجة الحر، وقد تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة على مستوى عدة ولايات من الوطن إلى غاية يوم غد الخميس.

وحسب النشرية التي وضعت هذه المناطق في مستوى اليقظة "برتقالي"، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بولايات تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المدية، البويرة والمسيلة ما بين 43 و45 درجة مئوية وما بين 29 و31 بالنسبة للدرجات الدنيا.

وبالنسبة لولايات وهران، مستغانم، تيبازة، الجزائر، بجاية، سكيكدة، عنابة و الطارف، فإن درجات الحرارة القصوى المرتقبة فيها، ستتراوح ما بين 40 و42 درجة، بينما ستتراوح الدرجات الدنيا ما بين 27 و29 درجة، وفقا لذات المصدر.