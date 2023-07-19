فتح باب التجنيد في الجيش لحاملي شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة الدفاع الوطني فتح التجنيد للحائزين على شهادة البكالوريا لسنة 2023، بمعدل لا يقل عن 12 على 20 في الشعب التالية: علوم تجريبية، رياضيات وتقني رياضي (هندسة ميكانيكية، هندسة مدنية، هندسة كهربائية، هندسة الطرائق).

ووفق دليل التجنيد المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع الوطني فإن مدة التكوين تمتد لخمس سنوات.

ووفق المصدر فإن مدة الخمس سنوات تنقسم على النحو التالي:

- سنة للتكوين العسكري القاعدي المشترك؛

ثلاث سنوات تكوين جامعي تتوج بالحصول على شهادة ليسانس بالأكاديمية العسكرية لشرشال "الرئيس الراحل هواري بومدين"؛

- سنة تطبيقية بإحدى المدارس التالية:

المدرسة العليا للمشاة الشهيد جلول عبيدات بشرشال/ تيبازة؛

المدرسة العليا للقوات الخاصة الشهيد خوجة مصطفى المدعو "سي علي" ببسكرة؛

المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري بباتنة؛

المدرسة التطبيقية لمدفعية الميدان الشهيد عشور مصطفى ببوسعادة/المسيلة؛

المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات الشهيد شنين قدور بالأغواط؛

المدرسة التطبيقية للهندسة الشهيد العربي تواتي ببجاية؛

المدرسة التطبيقية للنقل والمرور الشهيد لواج محمد المدعو "الرائد فراج" بكيفان /تلمسان؛

المدرسة التطبيقية للاستطلاع الشهيد محمد زناتي بالشلف.

ملاحظة:

بالنسبة للمترشحين الضباط الراغبين في الالتحاق بسلاح القوات الخاصة، إيداع الملفات والانتقاء الأولي يكون على مستوى المدرسة العليا للقوات الخاصة الشهيد خوجة مصطفى المدعو "سي علي" ببسكرة.

ضباط الصف المتعاقدون

1-مختلف الأسلحة للقوات البرية

سنة للتكوين العسكري القاعدي المشترك بالمدرسة الوطنية لتكوين ضباط الصف الشهيد العايش حصروري بخنشلة؛ بعدها سنة تخصص بإحدى المدارس العليا والتطبيقية المذكورة سالفا أومدرسة إطارات المشاة الشهيد محمد بن طيب بسيدي بلعباس.

2- سلاح القوات الخاصة

- سنتان في المدرسة العليا للقوات الخاصة الشهيد خوجة مصطفى المدعو "سي علي" ببسكرة.

3- سلاح المدرعات والحرب الإلكترونية

- سنتان في المدرسة العليا لسلاح المدرعات الشهيد محمد قادري بباتنة.

4- سلاح الاستطلاع

- سنة في المدرسة الوطنية لتكوين ضباط الصف الشهيد العايش حصروري بخنشلة؛

- سنة في المدرسة التطبيقية للإستطلاع بالشلف.

رجال الصف المتعاقدون

مدة ومكان التكوين

ستة أشهر للعرفاء المتعاقدون وخمسة أشهر للجنود المتعاقدون، بمدرسة تكوين المغاوير والتدريب المظلي الشهيد دربال أمبارك ببوغار/المدية أو بإحدى مراكز التدريب التالية:

مركز التدريب للمشاة الشهيد نائل علي بمويلح/ الجلفة؛

مركز التدريب للمشاة الشهيد دحو غزيل بآرزيو/ وهران؛

مركز التدريب للمشاة الشهيد بركات بوجمعة بعبادلة/ بشار؛

مركز التدريب للمشاة الشهيد إبراهيم نافع بآفلو/ الأغواط؛

مركز التدريب للمشاة الشهيد قدوج أحمد بعين أرنات/ سطيف؛

مركز التدريب للمشاة الشهيد سبابخي محمد بعين أمقل/ تامنغست؛

مركز التدريب للدفاع المضاد للطائرات الشهيد أحمد التاوتي بالأغواط؛

مركز التدريب لمدفعية الميدان الشهيد علي بنوي ببوسعادة/ المسيلة؛

مركز التدريب للهندسة الشهيد بشير تواتي ببجاية؛

مركز 551 للتدريب المتخصص في النقل الشهيد زرواق بايزيد بالمسيلة؛

مركز 552 للتدريب المتخصص في النقل الشهيد رقيبة غالي بالغمري المحمدية/معسكر؛

مركز 555 للتدريب المتخصص في النقل الشهيد محمود بن عكشة بأم البواقي؛

مركز التكوين للقوات الخاصة الشهيد محمد السعيد بن الشايب ببسكرة؛

مركز التدريب للفرقة الشهيد سليمان بن ميلود بتعظميت/ الجلفة؛

مركز التدريب للفرقة بحاسي الهواري/ بشار؛

مركز التدريب للفرقة الشهيد دباش عبد الرحمان بالضاية بريكة/ باتنة؛

مركز التدريب للفرقة الشهيد غوتي سمار برأس الماء/ سيدي بلعباس؛

مركز التدريب لسلاح المدرعات الشهيد مباركية مسعود بباتنة.