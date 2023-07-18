مضوي مدربا جديدا لوفاق سطيف

أعلن نادي وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، تعيين خير الدين مضوي مدربا جديدا للفريق خلال الموسم المقبل، خلفا لدزيري بلال.

ولم يدرب مضوي أي فريق منذ مغادرته العارضة الفنية لشباب قسنطينة شهر مارس الماضي بعد خلافات كبيرة مع إدارة النادي.

وكان صاحب الـ46 سنة قد قاد النسر الأسود إلى التتويج برابطة أبطال إفريقيا سنة 2014 على حساب نادي فيتاكلوب الكونغولي.

وخرج النادي السطايفي من موسم صعب أنهاه في المركز الثامن برصيد 42 نقطة، حيث يسعى للعودة إلى منصات التتويج بقدوم شركة "سونلغاز" التي تسعى للاستحواذ على أغلبية أسهم الشركة الرياضية.