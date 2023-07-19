موجة حر تصل إلى 49 درجة

نبهت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، إلى الاستمرار في ارتفاع درجات الحرارة حيث ستصل إلى49 درجة في بعض ولايات الوطن.

ووضع الديوان تنبيها من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص باستمرار موجة الحر والتي ستمس الجلفة، باتنة، خنشلة، وتبسة. حيث ستكون صلاحية النشرية طيلة يومي الخميس والجمعة.

وجاء في تنبيه ثان، أن ولايات بسكرة، أولاد جلال، المغير، الوادي وتقرت. ستشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث ستتراوح درجاتها القصوى ما بين 48 إلى 49 درجة تحت الظل.

وبالنسبة لكل من ولايات سوق أهراس، ورقلة، تيسمسيلت، برج بوعريريج، برج باجي مختار، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، إن صالح، تيزي وزو، سطيف، عين تموشنت، قسنطينة، جيجل، أدرار، بومرداس، البليدة. ستعرف استمرارا في درجات الحرارة.

في حين ستتراوح الحرارة بين 40 إلى 45 درجة في كل من الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيبازة، غليزان، بجاية، المسيلة، الشلف. مستغانم، عنابة، تلمسان. سكيكدة، بالإضافة إلى عين الدفلى، المدية، الطارف، سعيدة، البويرة، معسكر، وهران.