أسعار النفط تستقر عند هذه العتبة

استقرت أسعار النفط في تعاملات، اليوم الخميس، وسط استمرار المخاوف حول الطلب وتراجع مخزونات النفط الأمريكية، بعد تراجع تم تسجيله يوم أمس.

وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنحو طفيف بنسبة 0.01% إلى 79.47 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.01% أيضا إلى 75.36 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس عند التسوية، انخفضت عقود "برنت" بنسبة 0.2% إلى 79.46 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 0.5% ليسجل 75.35 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 708 آلاف برميل في الأسبوع الماضي إلى 457.4 مليون برميل.