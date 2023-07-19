الرئيس تبون يصل إلى شنزن

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، إلى شنزن مدينة التكنولوجيات والاقتصاد بالصين الشعبية، لمواصلة برنامج زيارة دولة، حسبما أفادت به رئاسة الجمهورية.

وقد غادر رئيس الجمهورية العاصمة بكين متوجها إلى مقاطعة شنزن جنوب الصين لمواصلة زيارة الدولة الصينية.

وأفاد التلفزيون العمومي، أن الرئيس تبون التقى ببكين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين، الذي يعد سانحة للاستماع لانشغالات الجالية المقيمة بالصين وإشراكها في مسار التعاون الاستراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية

وأكد الرئيس تبون، خلال هذا اللقاء أننا سوف نقوي الحركية السياحية بين الجزائر والصين.