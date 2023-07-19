احتياطي الغاز.. هذه هي مرتبة الجزائر عالميا

صنّفت منظمة الدول المصدّرة للنفط، في أحدث تصنيف لها، الجزائر كسادس أهم احتياطي للغاز الطبيعي، من بين الدول الأعضاء في المنظمة. وقدّر الاحتياطي الغازي الجزائري بنحو 4.500 مليار متر مكعب.

ووفقا لمنظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك"، فإن إيران تحوز على أكبر الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي. ويبلغ مستوى الاحتياطي الإيراني نحو 33.990 مليار متر مكعب، بينما تحوز المملكة العربية السعودية على احتياطي وفقا لتقديرات 2022، بنحو 9.510 مليار متر مكعب، مقابل احتياطي بـ 8.210 مليار متر مكعب للإمارات العربية المتحدة.

من جانب آخر، قدّرت المنظمة مستوى احتياطي نيجيريا المؤكد بـ 5.910 مليار متر مكعب، بينما تمتلك فنزويلا مستوى احتياطي يقدّر بـ 5.510 مليار متر مكعب.

ويتركز الغاز الطبيعي الجزائري، بدرجة أولى، في حقل حاسي الرمل، الذي يصنّف كأحد أكبر وأهم الحقول الغازية قاريا. وقد تم اكتشافه في سنة 1956، وتقدّر احتياطيات الحقل بنحو 2400 مليار متر مكعب، ويمتاز الغاز بحقل حاسي الرمل بغناه أيضا من المكثفات. وتحدد الأحواض الأكثر إنتاجية في مجال المحروقات في "وادي ميا"، التي تقع بها أهم الحقول، منها حاسي الرمل، إلى جانب حاسي مسعود المكتشف في 1956 وبركين التي تتواجد بها حقول "أورهود" المكتشف في 1994 و"حاسي بركين جنوب" المكتشف في 1995 عبر الشراكة بين سوناطراك وأناداركو، حيث تسجّل تمركزا على مستوى أحواض إليزي وبركين.

أما بالنسبة لأحواض الجنوب الغربي، فإنها تشكّل أقطاب الاستغلال الغازية، لا سيما ما تعلّق بالحقول الغازية بمنطقة "إن صالح" ومنطقة أدرار، فضلا عن حقل أحنيت بتيميمون، فضلا عن حقول الجنوب الغربي، على غرار حقول "حاسي تيجران وتينركوك وحاسي با حمو التي تقدّر مستويات إنتاجها بنحو 4.5 مليار متر مكعب سنويا، إلى جانب حقول "توات" ورقان شمال.

إنتاج الجزائر الغازي بأكثر من 100 مليار متر مكعب

من جانب آخر، كشفت نشرة خاصة لمنظمة "أوبك"، عن مستويات إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى دول المنظمة، حيث تمت الإشارة إلى مستوى 100.51 مليار متر مكعب برسم سنة 2022. وتمثّل إيران أكبر المنتجين داخل المنظمة بنحو 262.26 مليار متر مكعب، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 122.90 مليار متر مكعب، بينما يبلغ إنتاج الإمارات العربية المتحدة برسم العام الماضي 55.57 مليار متر مكعب مقابل 44.31 مليار متر مكعب لنيجيريا و24.42 مليار متر مكعب لفنزويلا، بينما قدّر الإنتاج الليبي من الغاز بـ23.81 مليار متر مكعب مقابل 13.88 مليار متر مكعب للكويت و9.78 مليار متر مكعب بالنسبة للعراق و8.11 مليار متر مكعب لغينيا الاستوائية و5.51 مليار متر مكعب لأنغولا، بينما بلغ إنتاج كل من الكونغو والغابون أقل من مليار متر مكعب.

أما على المستوى الدولي، فإن مستوى إنتاج روسيا قدّر برسم 2022 نحو 630.76 مليار متر مكعب، مقابل 213.47 مليار متر مكعب بالنسبة للصين. ويبلغ إنتاج الغاز الطبيعي في إفريقيا 267.86 مليار متر مكعب، بينما يقدّر بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط 736.47 مليار متر مكعب، ويقدّر بالنسبة لأمريكا الشمالية بـ 1245.79 مليار متر مكعب وأمريكا اللاتينية بـ 159.33 مليار متر مكعب.