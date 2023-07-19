تيبازة: تخرج الدفعة الأولى لشبه الطبيين من معهد حجوط

تخرجت اليوم الدفعة الأولى للشبه الطبيين من المعهد الوطني للتكوين شبه الطبي بحجوط في ولاية تيبازة.

وأشرفت الأمينة العامة لولاية تيبازة مصنوعة كريمة ممثلة عن والي الولاية أبوبكر الصديق بوستة ، صبيحة اليوم على حفل تخرج الدفعة الأولى للشبه الطبيين 2023 بالمعهد الوطني للتكوين الشبه الطبي بحجوط ، مرفوقة برئيس المجلس الشعبي الولائي بحضور السلطات المحلية المدنية ، الأمنية و الأسرة ومدير الصحة والسكان، ومدراء المؤسسات الصحية، وإطارات من المعهد الوطني للشبه الطبي بحجوط، وأساتذة إستشفائيون جامعيون، وأطباء مختصون.

وعرفت الدفعة تخرج 60 قابلة و90 ممرضا من شأنهم تعزيز قطاع الصحة بولاية تيبازة.