"تواطؤ بين محتلين للدوس على القوانين الدولية"

اعتبرت الجزائر، الإعلان الصادر من السلطات المغربية عن اعتراف الاحتلال الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية، هو خرق لقوانيين دولية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية، اليوم الخميس، أن " الجزائر أخذت علما بإعلان السلطات المغربية اعتراف الاحتلال الصهيوني بالسيادة المزعومة للمغرب على أراضي الصحراء الغربية ويعتبر هذا الفعل الصادر عن سلطة احتلال لها سجل أسود في خرق القوانين الدولية وقرار الشرعية الدولية حلقة جديدة في سلسلة المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها الاحتلال المغربي".

وحسب البيان ذاته، "أن هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطئهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره كاملا غير مبتور".

وأضافت الوزارة، إن "هذه الخطوة التي لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي، غير القابل للتصرف ولا السقوط بالتقادم، في تقرير مصيره طبقا القرارات مجلس الأمن ولوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".