غليزان:تكريم 14 متفوقا في شهادة البكالوريا

مبادرة تستحق التنويه والإشادة تلك التي قام بها الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ مكتب سيدي أمحمد بن علي في غليزان صباح اليوم الخميس وهذا بتكريم 14 تلميذا تفوقوا في شهادة البكالوريا بثانويات سيدي أمحمد بن علي الثلاثة بتقدير جيد جدا فما فوق بهدايا قيمة،وذلك نظر لضعف الإمكانات كما جاء على لسان قدار بن عين السمن رئيس الاتحاد الذي أثنى على التلاميذ المتفوقين متمنين لهما مزيدا من النجاحات العلمية،

وداعيا إلى الاقتداء بهؤلاء المتفوقين الذين شرفوا المنطقة في إرادتهم ومثابرتهم المستمرة.من جهتها بارك السيدة ديلمي مريم رئيسة دائرة سيدي أمحمد بن علي هاته المبادرة مشيدة بالتفوق العلمي للتلاميذ المكرمين.أما التلميذة بلعيدوني فرح التي تحصلت على ثاني أعلى معدل بولاية غليزان 18.95،فقد شكرت الله والوالدين وكذا الأساتذة على الجهد المبذول،مبينة أن النجاح وليد العمل الدؤوب،من جهتها التلميذة لعور لبنى فقد حمدت الله،وشكرت والديها ناصحة المقبلين على شهادة البكالوريا ألا يشرعوا في الدراسة في العطلة الصيفية،بل حتى الدخول المدرسي،وينظموا أوقات أعمالهم،وألا يتسرب الشك والخوف إلى نفوسهم، وسوف يكون النجاح حليفهم.