السعودية تقدم قرضا ومنحة بنصف مليار دولار لتونس

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الخميس، تقديم السعودية قرضاً ميسراً ومنحة لتونس بقيمة 500 مليون دولار. وقالت الوكالة الرسمية ان القرار جاء تنفيذل لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويهدف مساعدة تونس في الخروج من الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها منذ سنتين . وتتعلق الدعم المالي السعودي، بقرضى مالي بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلى منحة بقيمة 100مليون دولار.

وجاء الإعلان عن هذا القرض والمنحة الميسرة ، في أعقاب زيارة يقوم بها وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم إلى تونس ، والتقى الوزير السعودي الرئيس التونسي قيس سعيد ،حيث بحثا افاق التعاون القائم بين تونس والسعودية ومصلحتهما المشتركة.

وقال الوزير السعودي أن هناك دعم اضافي سيتم تقديمه إلى تونس في الأسابيع المقبلة من صندوق التنمية السعودي، دون أن يكشف طبيعته وقيمته.

ومن شأن هذا القرض السعودي أن يخفف من حدة الأزمة المالية التي تعاني منها الخزينة التونسية، خاصة بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرص طلبته تونس بقيمة 1.9 مليار دولار.