المدية: قطاع الصحة يتعزز بمرافق طبية جديدة

تعزز قطاع الصحة لولاية المدية اليوم ب 4 عيادات متعددة الخدمات اشرفت السلطات الولائية على وضعها حيز الخدمة ببلديات بوغار ،الزبيرية ،بني سليمان و ذراع السمار بالقطب الحضري عين جردة.

وياتي دعم القطاع بهياكل صحية جديدة بعد قرار والي الولاية بتحويل المحلات المهنية المهملة وغير المستغلة بمختلف مناطق الولاية التي تحولت بمرور السنوات الى وكر لمختلف الآفات الاجتماعية بعد تهييئها الى عيادات متعددة الخدمات التي من شانها بعد استفادتها من تجهيزات طبية حديثة و تاطيرها باطباء مختصين ان يضع حدا لمعاناة سكان المناطق الداخلية الذين ظلوا لسنوات يشتكون من نقص التغطية الطبية ان لم أقل انعدامها ،ومعاناتهم في التنقل الى مستشفيات كبريات مدن الولاية كالمدية،البرواقية وقصرالبخاري.

وقد اكد جهيد موس والي الولاية على هامش الزيارة الميدانية التي قام بها اليوم لوضع حيز الخدمة لمثل هذه المرافق على ضمان المداومة الكامل ،و تقريب الخدمات الصحية للمواطن وتوفير عناء ومشقة التنقل والعمل مستمر لتهيئة وتجهيز عيادات أخرى.