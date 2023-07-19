الجزائر تصطاد حصتها السنوية من التونة الحمراء الحية

تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لسنة 2023 المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي "إيكات" (ICCAT) والمقدرة بـ2023 طن، حسبما جاء، اليوم الخميس، في بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأوضحت الوزارة أن حصة الجزائر من التونة الحمراء الحية للسنة الجارية، ارتفعت بـ 368 طن مقارنة بسنة 2022، أي ما يعادل 22.23بالمائة. وتم صيد الحصة عبر 17 عملية ناجحة بين 3 جوان 2023 و11 جويلية 2023، حيث تم تمديد فترة الصيد بـ10 أيام إضافية تعويضا لفترات التوقف عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بترخيص من منظمة "إيكات".

وشاركت الجزائر في حملة صيد سمك التونة الحمراء هذه السنة بـ32 سفينة حاملة للراية الوطنية، مقابل 29 سفينة السنة الماضية، "منها ثلاثة سفن مصنعة وطنيا بأيادي جزائرية"، وفق البيان.

وقسمت السفن المشاركة في الحملة على خمس مجموعات للصيد المشترك، وذلك وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 24 فيفري 2022 المحدد لشروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن الحاملة للراية الوطنية وكيفيات ذلك.

وذكرت الوزارة أن هذه السفن توجهت نحو منطقة الصيد في عرض البحر جنوب مالطا منذ 22 ماي 2023، وعلى متنها مراقبين وطنيين تابعين لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وكذا مراقبين جهويين للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة الحمراء في المحيط الأطلسي "إيكات". كما لفت المصدر ذاته إلى أن أسطول الصيد البحري الحامل للراية الوطنية، شرع في رحلة العودة إلى الموانئ بعد الانتهاء من الحملة.

وتكتسي هذه الحملة "أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني، بالنظر لما تذره من مداخيل بالعملة الصعبة خارج المحروقات، وهذا بما يزيد عن 27 مليون دولار، بالإضافة إلى الرفع من مردودية نشاط السفن وخلق مناصب الشغل"، يقول البيان.

وتساهم أيضا، تضيف الوزارة، في تحسين قدرات الأطقم وتأهيلهم للصيد الكبير في أعالي البحار بالمياه الدولية، وكذا المساهمة في تدريب ميداني للمتربصين بمعاهد ومدارس التكوين تحت وصاية قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، الذين تم إبحارهم خلال هذه الحملة.