"من لا يحب الجزائر كان ينتظر التوجه إلى المديونية الخارجية"

التقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ببكين بممثلين عن أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالصين وذلك في إطار زيارة دولة التي يقوم بها إلى هذا البلد منذ يوم الاثنين الفارط.

وخلال هذا اللقاء، استمع الرئيس تبون إلى انشغالات مختلف المتدخلين من الحضور لا سيما الطلبة ورجال الأعمال المقيمين بالصين ورد على أسئلتهم التي شملت مسائل مختلفة.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجمهورية أن نتائج زيارة الدولة التي يقوم بها الى الصين "إيجابية جدا"، مبرزا أن المشاريع والاتفاقيات التي أبرمت مع الجانب الصيني "ضخمة وتعود بالمنفعة المتبادلة" على البلدين.

وأضاف أن هذه الزيارة "فتحت آفاقا مهمة للاستثمار" بين البلدين الصديقين بحجم وصل إلى 36 مليار دولار في عدة مجالات من خلال مشاريع ضخمة بين البلدين.

وكشف الرئيس تبون انه تم "الاتفاق على تكثيف حركية الوفود الطلابية" بين البلدين, كما وافقت الحكومة الصينية على "تقوية الحركة السياحية نحو الجزائر", مشيرا الى ان الجزائر "تسعى للوصول بالعلاقات الاقتصادية مع الصين الى مستوى العلاقات السياسية التاريخية الطيبة".

وأكد أن "الإنتاج الجزائري بدأ يتطور ويلبي الحاجيات وأصبح مطلوبا في الأسواق" الخارجية، كما ذكر أن "الاستيراد الحقيقي ليس ممنوع لكن الأولوية تكمن في الاعتماد على إمكانياتنا وكل من يريد فتح مصنع مرحب به في الجزائر ويلقى كل التسهيلات اللازمة".

وبعد أن جدد التأكيد على أن كل ما "تم القيام به هو لفائدة الشعب"، أفاد أن "المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد تم تجاوزها"، مذكرا أن جميع الانتخابات التي نظمتها الجزائر مؤخرا كانت "شفافة ودون تزوير".

كما أضاف رئيس الجمهورية قائلا : "كل من لا يحب الجزائر كان ينتظر منا التوجه إلى المديونية الخارجية ومن ثم لا نستطيع الدفاع عن حقوق الصحراء الغربية وفلسطين"، مبرزا في نفس الإطار أن "معظم الدول تعاني اليوم من المديونية لكن بلادنا الحمد لله لديها فائض تحفظ به سيادتها وكرامتها".

وأوضح الرئيس تبون أن "بلادنا اليوم استرجعت مكانتها لا سيما لدى الدول الكبرى والدول الصديقة ولديها علاقات طيبة مع الصين وتركيا وروسيا وقطر ودول صديقة في أوروبا".

كما نوه رئيس الجمهورية ب"الصورة الايجابية" التي تحظى بها الجالية الجزائرية المقيمة بالصين، مشيرا إلى أن معظمها من "النخبة والكفاءات على غرار جاليتنا المتواجدة في معظم الدول كتركيا والبرتغال وروسيا".

وخلال هذا اللقاء أشاد ممثلو الجالية الجزائرية بالصين بنتائج زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى هذا البلد الصديق، بدليل "حجم ونوعية الاتفاقيات الموقعة ونتائجها الايجابية"، مؤكدين التفافهم حول مسعى الرئيس تبون في تطوير البلاد والدفاع عن مصالحها العليا واسترجاع المكانة الحقيقية للجزائر وسط الأمم.