العراق يطرد السفير السويدي

وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بسحب القائم بالأعمال في سفارة بلاده بالعاصمة السويدية ستوكهولم، مطالبا السفيرة السويدية بمغادرة بغداد.

وتأتي هذه الخطوة، بعد وقت قصير من تلويح حكومة السوداني بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرر حرق نسخة من المصحف على أراضيها، وذلك بعد أن اقتحم مئات المحتجين السفارة السويدية في وسط بغداد في الساعات الأولى من الصباح، وأشعلوا فيها النيران احتجاجا على خطط لحرق نسخة من المصحف في ستوكهولم في وقت لاحق اليوم.

ونددت الحكومة العراقية بـ"شدة" بإشعال النار في مقر السفارة السويدية ببغداد، لكنها أبلغت حكومة ستوكهولم عبر القنوات الدبلوماسية بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية في حال تكرار حادثة من هذا القبيل على أراضيها.

يذكر أن مواطنا سويديا من أصول عراقية أعلن أمس الأربعاء حصوله على إذن جديد من الشرطة السويدية بتكرار فعلته التي قام بها في عيد الأضحى بحرق نسخة من المصحف الشريف خلال تجمع صغير أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

ودعت الحكومة العراقية، في شهر جوان الماضي،الأمم المتحدة إلى إصدار قرار ضد إهانة المقدسات، في إشارة لحادثة حرق المصحف الشريف من قبل متطرف في السويد.

وأضافت، أنه "يجب على الدول الإسلامية تبني قرار يلزم كل الدول الأعضاء بعدم إهانة المقدسات الدينية والكتب السماوية واعتبارها أفعالا إرهابية تزعزع الاستقرار العالمي بحجة حرية الرأي".