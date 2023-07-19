خاسف ينضم إلى نادي غازي عنتاب التركي

انضم المدافع الدولي الجزائري, نوفل خاسف, إلى نادي غازي عنتاب التركي بعقد مدته عامين مع إمكانية التمديد لسنة اضافية, حسب ما أعلن عنه النادي المنتمي الى القسم الممتاز التركي, اليوم الخميس.

ونشر النادي على صفحته الرسمية في "فايسبوك" صورة اللاعب الجزائري مرتديا قميص فريقه الجديد, ومعلقا عليها "نرحب باللاعب نوفل خاسف الذي يلعب لفريقنا كظهير أيسر, ونتمنى لك كل النجاح بدعم منا".

وقبل البطولة التركية, قضى خاسف (26 سنة) ثلاثة مواسم مع نادي تونديلا البرتغالي (القسم الأول), حيث شارك خلالها في 72 مباراة في جميع المنافسات المحلية (بطولة-كأس-كأس الرابطة) دون أن يسجل أي هدف.

وقبل الانضمام الى تونديلا, تمت إعارة اللاعب من نصر حسين داي الى نادي بوردو في الفترة ما بين فبراير و يونيو 2020 مع امكانية الشراء, إلا أنه لم يتم تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وشارك إبن بلدية القبة (العاصمة), وخريج فريق اتحاد الجزائر, مع منتخبي أقل من 21 وأقل من 23 سنة, قبل أن يخوض مباراتين دوليتين مع الفريق الوطني الأول بقيادة الناخب جمال بلماضي.