نغيز يغادر العارضة الفنية لاتحاد خنشلة

غادر المدرب نبيل نغيز العارضة الفنية لاتحاد خنشلة, عقب انتهاء عقده مع النادي المنتمي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, حسبما أوضحه النادي اليوم الخميس في بيان له.

فخلال زيارته لمقر النادي مساء أمس الأربعاء, قدم خلاله التقرير الفني للموسم, "شكر المدرب نبيل نغيز الذي انتهى عقده يوم 15 يوليو, الإدارة على حسن تسييرها, معلنا بالمناسبة قراره بمغادرة اتحاد خنشلة من أجل خوض تجربة خارج الوطن و بالتحديد ببلد عربي", حسبما أكده اتحاد خنشلة على صفحته الرسمية فايسبوك.

ففي موسمه الأول ضمن أندية النخبة, خالفت التشكيلة الخنشلية كل التكهنات حيث أنهت الموسم, 2022-2023 في المركز السادس للترتيب العام رفقة جمعية الشلف و شبيبة الساورة و وفاق سطيف بمجموع 42 نقطة لكل فريق.

وحيا نغيز أنصار النادي على دعمهم الكامل, متمنيا في نفس الوقت النجاح الكامل للفريق مستقبلا. من جهتها شكرت الإدارة المدرب و تمنت له حظا سعيدا في بقية مشواره التدريبي.

ومن المقرر أن يلتحق المدرب الوطني المساعد للفريق الوطني سابقا (2014-2016) بنادي أولمبي باجة التونسي.

يذكر أن نغيز سبق له الإشراف على تدريب شبيبة الساورة ومولودية الجزائر.