تسليم نسخة نادرة من المصحف العثماني إلى الزاوية البكرية

سلمت اليوم وزيرة الثقافة والفنون، مولوجي صورية، نسخة نادرة من المصحف العثماني إلى شيخ الزاوية البكرية بتمنطيط وأعيان من ولاية أدرار وذلك بعد أن تم ترميمه من طرف خبراء من المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوطات.

وأوضح بيان لوزارة الثقافة أن المخطوط عبارة عن مصحف يعود تاريخ نسخه إلى سنة 727 ه الموافق لــ 1349 ميلادي وقد تم ترميمه وفقا لأحدث الأساليب العلمية المعتمدة.

ووفق ذات البيان "يندرج هذا العمل في إطار مساعي وزارة الثقافة والفنون الموجهة للتكفل بالمخطوط والوثائق التاريخية النادرة التي تحوز عليها عديد الخزائن بمختلف أنحاء الوطن وهو يعكس أيضا حرص وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي على إعادة الاعتبار لإرثنا الوثائقي وكذا المخطوطات التي تتوفر عليها مكتباتنا وخزائننا، حيث كانت الوزيرة قد وعدت في زيارتها لمكتبة وخزائن الزاوية البكرية بتمنطيط بأدرار خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية بترميم المصحف وأعطت على إثر ذلك، توجيهاتها لمصالح المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوطات للتكفل به وترميمه".