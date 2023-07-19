ميركاتو: أولى صفقات وفاق سطيف ونادي بارادو

بدأت الأندية الجزائرية في الإعلان عن صفقاتها الجديدة تدريجيا بعد 5 أيام على نهاية الموسم الكروي.

وبعد شباب بلوزداد، شبيبة القبائل ومولودية الجزائر، أعلن ناديا وفاق سطيف ونادي بارادو، اليوم الخميس، عن أولى صفقاتهما في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشف نادي عاصمة الهضاب، في صفحته الرسمية على "الفايسبوك"، عن تعاقده مع الحارس العقون حسين محمد ياسين لثلاث مواسم قادمًا من فريق سويدي. ويعتبر الحارس من مواليد 4 ديسمبر 1995 بمدينة مالمو السويدية.

وكان النادي السطايفي قد أعلن أمس عن عودة التقني خير الدين مضوي للإشراف على العارضة الفنية للفريق الموسم المقبل.

من جهته كشف النادي العاصمي، الذي ضمن بقاءه في الجولة الأخيرة، عن توقيع المدافع حمد أيت عبد السلام لمدة عامين قادما من شباب بلوزداد.