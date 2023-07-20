حادث تمنراست: إجلاء مصابين إلى مستشفى الحروق بزرالدة

تم مساء اليوم الخميس إجلاء ثلاثة مصابين في حادث المرور الأليم من المؤسسة العمومية الاستشفائية مصباح بغداد بتمنراست نحو مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة بالجزائر العاصمة، حسبما أفاد به مسؤولو قطاع الصحة بالولاية.

وتم نقل المصابين الثلاثة عبر رحلة جوية خاصة ضمنتها طائرة تابعة لطيران الطاسيلي في رحلة مباشرة نحو الجزائر العاصمة لنقلهم إلى مستشفى الحروق الكبرى بزرالدة، مع ضمان مرافقة طبية لهم أثناء الرحلة، مثلما صرح مدير الصحة زناقي مصطفى.

وستتواصل هذه العملية لإجلاء ثلاثة مصابين آخرين على متن رحلة جوية خاصة أخرى هذه الليلة، كما أضاف ذات المسؤول.

ومن جهته, أكد مدير الحماية المدنية بالنيابة الرائد أفروجن سليم أنه تم توفير كافة الوسائل الضرورية من قبل الفرق المختصة التابعة للسلك لضمان نقل المصابين من المستشفى نحو مطار تمنراست.

للتذكير فإن حادث المرور المأساوي وقع فجر أمس الأربعاء بالطريق الوطني رقم 1 على مستوى قرية أوتول (20 كلم شمال تمنراست) إثر اصطدام متبوع بحريق بين سيارة نفعية وحافلة لنقل المسافرين تعمل على خط أدرار/تمنراست مخلفا 34 ضحية و14 جريحا.