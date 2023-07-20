تسجيل ذروة تاريخية جديدة لاستهلاك الكهرباء

سجل الاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائية، اليوم الخميس على الساعة 14سا و53 د، ذروة تاريخية جديدة بـ18572 ميغاواط، حسبما جاء في بيان للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز "سونلغاز".

وأوضحت الشركة أنه "مع تواصل موجة الحر التي تشهدها البلاد والتي بلغت أرقاما قياسية، سجلت شركة تسيير المنظومة الكهربائية (فرع سونلغاز) هذه الذروة الجديدة، التي تعدت الذروة المسجلة يوم 18 جويلية 2023 والتي بلغت 18476 ميغاواط".

وأشارت شركة سونلغاز إلى أن هذه الذروة (18572 ميغاواط)، عرفت ارتفاعا يقدر بـ10.4 بالمائة، مقارنة بتلك المسجلة العام الماضي والبالغة 16822 ميغاواط، أي بفارق 1750 ميغاواط.

كما فاق المستوى القياسي الجديد بـ1064 ميغاواط، الذروة الأولى المسجلة يوم 9 جويلية 2023 والتي قدرت بـ17508 ميغاواط، وفقا للبيان.