الرئيس تبون: "بلادنا مؤهلة لأن تكون قطب لصناعة السيارات"

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بزيارة إلى مؤسسة " بي واي دي " المختصة في صناعة السيارات الكهربائية الواقعة بمدينة شنزن جنوب الصين

وتوقف الرئيس تبون والوفد الوزاري الذي يرافقه في زيارة دولة يجريها منذ الإثنين الفارط الى جمهورية الصين الشعبية عند مختلف أقسام هذه المؤسسة واستمع إلى شروحات مسؤوليها فيما يخص التكنولوجيات الجديدة المعتمدة في صناعة السيارات الكهربائية.

وبهذه الشركة جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن الجزائر " توفر كل التسهيلات وتمنح مزايا عديدة للمستثمرين الاجانب بما في ذلك مصنعي السيارات وهم مرحب بهم في بلادنا «.

وأضاف رئيس الجمهورية قائلا:"بلادنا مؤهلة لان تكون قطب لصناعة السيارات لاسيما وان موقعها استراتيجي بالنسبة لإفريقيا وقربها من أوروبا"