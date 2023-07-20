التونة الحمراء: الجزائر تصطاد كامل حصتها السنوية

تمكنت الجزائر من اصطياد كامل حصتها من التونة الحمراء الحية لسنة 2023 المحددة من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة في المحيط الأطلسي "إيكات" (ICCAT) والمقدرة بـ 2023 طن، حسبما جاء، يوم الخميس، في بيان لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.

وأوضحت الوزارة أن حصة الجزائر من التونة الحمراء الحية للسنة الجارية، ارتفعت ب 368 طن مقارنة بسنة 2022، أي ما يعادل 22.23 بالمائة.

وتم صيد الحصة عبر 17 عملية ناجحة بين 3 جوان 2023 و11 جويلية 2023، حيث تم تمديد فترة الصيد ب 10 أيام إضافية تعويضا لفترات التوقف عن النشاط بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بترخيص من منظمة "إيكات".

وشاركت الجزائر في حملة صيد سمك التونة الحمراء هذه السنة ب 32 سفينة حاملة للراية الوطنية، مقابل 29 سفينة السنة الماضية، "منها ثلاثة سفن مصنعة وطنيا بأيادي جزائرية"، وفق البيان.

وقسمت السفن المشاركة في الحملة على خمس مجموعات للصيد المشترك، وذلك وفقا للقرار الوزاري المؤرخ في 24 فيفري 2022 المحدد لشروط صيد التونة الحمراء بالنسبة للسفن الحاملة للراية الوطنية وكيفيات ذلك.

وذكرت الوزارة أن هذه السفن توجهت نحو منطقة الصيد في عرض البحر جنوب مالطا منذ 22 ماي 2023، وعلى متنها مراقبين وطنيين تابعين لوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وكذا مراقبين جهويين للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة الحمراء في المحيط الأطلسي "إيكات".

كما لفت المصدر ذاته إلى أن أسطول الصيد البحري الحامل للراية الوطنية، شرع في رحلة العودة إلى الموانئ بعد الانتهاء من الحملة.