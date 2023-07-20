رئيس الجمهورية يزور مقر عملاق التكنولوجيات الحديثة "هواوي"

قام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، بزيارة إلى المؤسسة العملاقة في مجال التكنولوجيات الحديثة "هواوي" بمدينة شنزان جنوب الصين.

وخلال هذه الزيارة تبادل الرئيس تبون مطولا الحديث مع مؤسس شركة هواوي رينغ زانغ في، حيث أبرز له "المزايا والتسهيلات التي توفرها الجزائر للاستثمارات الأجنبية"، كما استمع الرئيس تبون والوفد الوزاري الذي يرافقه الى عدة عروض تخص مشاريع التكنولوجيات الجديدة لهذه المؤسسة منها عرضا حول أنظمة الوقاية والإنذار من مختلف الكوارث كالحرائق والتسريبات.

وفي هذا الاطار عبر الرئيس تبون عن الاهتمام الذي توليه الجزائر لأنظمة اليقظة الخاصة بالأعطاب التي تصيب مختلف الشبكات وتسربات المياه لإدماجها -كما قال- "في المدن الجزائرية الجديدة".

كما أكد رئيس الجمهورية أن "الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في برامج التربية والتعليم مسطر في برنامج عمل الحكومة الجزائرية".

كما تابع الرئيس تبون أيضا عرضا حول التكنولوجيات الحديثة المستعملة في مختلف الصناعات ذات الصلة بقطاع الطاقة وأبرز بالمناسبة أهمية مسار الرقمنة الذي باشرته بلادنا منذ سنة 2019 في كافة القطاعات.