تسجيل 37 حالة غرق خلال أسبوع

سجلت مصالح الحماية المدنية 37 حالة غرق، من بينها 30 على مستوى شواطئ البحر، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 جويلية الجاري، على المستوى الوطني، حسب ما كشف عنه المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، الملازم أول يوسف عبدات.

وأوضح عبدات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وحدات الحماية المدنية أحصت 37 حالة غرق في ظرف أسبوع (من 14 إلى 20 جويلية)، مشيرا إلى أن أسباب الغرق تعود إلى السباحة في الشواطئ الممنوعة، السباحة براية ممنوعة أو خطيرة، السباحة خارج عمل الجهاز الأمني والسباحة في المجمعات المائية على غرار السدود، الوديان وأحواض السقي.

وفي السياق ذاته، كشف ذات المتحدث أنه، منذ تنصيب الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطئ 17 جوان الفارط، سجلت مصالحه 21.934 تدخل للإنقاذ والإسعاف وكذا التحويل إلى المراكز الاستشفائية.