انتشال ثلاثة غرقى وبحث عن آخر بسواحل البلاد اليوم

انتشلت وحدات وفرق الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة غرقى وبحث عن آخر في سواحل البلاد.

وأفاد بيا لذات المصالح، أنه تم تسجيل غريق بولاية مستغانم غرب شاطئ صابلات بلدية حاسي ماماش من جنس ذكر 22سنة تم انتشاله بعدما انطلقت عملية البحث في حدود الساعة 09سا و 15 د.

كما تم انتشال غريق بشاطئ جنان الباي - سرايدي بولاية عنابة، من جنس ذكر 20 سنة بعدما انطلقت عملية البحث في حدود الساعة 09سا و 40 د.

وبشاطئ التربية الحمراء المحروس بولاية جيجل، تم انتشال غريق من جنس ذكر 14 سنة في حدود الساعة 10 و 30 د

فيما انطلقت عملية البحث عن غريق بولاية سكيكدة بشاطئ بن مهيدي بلدية ودائرة سكيكدة على الساعة 09 سا: 00 د العملية متواصلة.