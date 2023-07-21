تذبذب توزيع المياه.. سكان في البليدة يحتجون

احتج نهاية الأسبوع بسكان الحي الشعبي العتيق بونعامة الجيلالي بقلب مدينة البليدة، ضد أزمة جفاف حنفياتهم، والتي وصلت الى انقطاع في مياه الشرب لأسبوعين كاملين، داعين إلى فتح تحقيق حول الظاهرة، خاصة وأن بئرا ارتوازيا تم حفرها وعملية بقلب الحي، لكن من دون أن يستفيدوا منها، بينما مئات العائلات تضطر اللجوء إلى حل الصهاريج بأسعار خيالية، وصلت لـ 2000 دينار للصهريج.

ممثلون عن الحي كشفوا لـ " الخبر «، بأن الوضع لا يطاق، وأن السكان تضرروا كثيرا خلال هذه الأيام شديدة الحرارة، وأنهم باتوا مجبرين على استعمال مياه الصهاريج بمعدل مرة كل 05 أيام، فضلا عن تدبر حالهم مع المياه المعدنية، لاستهلاكها في الشرب، وأنهم اشتكوا الجهات الوصية أكثر من مرة، لكن الوضع لم يتحسن، بل على العكس تأزم أكثر، وأصبح أصحاب الطوابق العليا بالخصوص، يحرمون من هذه المادة الحيوية، والأسوأ أن الحي تحول إلى محيط انتشرت به روائح مقرفة، جراء جفاف المجاري، ونقص النظافة.

والغريب حسبهم، أن بئرا ارتوازية تم حفرها بقلب الحي، وهي عملية ولكن من دون أن يستفيدوا منها، بالرغم أن مسؤولا بالجهاز التنفيذي تعهد لهم، بأن يستفيدوا منها، لكن ذلك لم يحدث إلى الساعة، وهو ما أغضبهم وأخرجهم إلى الشارع، داعين إلى ضرورة معاينة ما يجري معهم، والتحقيق في أمر أزمة الماء، بأحد أعرق الأحياء بعاصمة الولاية، وأنهم سيواصلون الاحتجاج السلمي إلى غاية تسوية المشكل والوصول إلى حل يرضي الجميع.