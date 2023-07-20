مستجدات مشروع مستشفى الجزائري-القطري -الألماني

أكد وزير الصحة الأستاذ عبد الحق سايحي، خلال استقباله سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة، أن مشروع مستشفى الجزائري-القطري -الألماني سيوفر خدمات صحية عالية الجودة وذلك بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

وأفاد بيان للوزارة، أن الطرفين جددا التأكيد على عمق علاقات التعاون و الأخوة والتضامن التي تجمع البلدين شعبا وحكومة، كما عبرا عن ارتياحهما لمستوى التنسيق المستمر والتعاون الثنائي خاصة ما تعلق منه بقطاع الصحة، كما تطرق الطرفان إلى اللمسات الأخيرة ومحتوى ونصوص الاتفاقية لمشروع مستشفى الجزائري-القطري -الألماني الذي سيكلل بتجسيده ميدانيا .

كما أضاف الوزير أن هذا الاستثمار العربي-العربي سيفتح آفاق جديدة للبلدين والدول الأخرى كما سيعطي دفعة قوية للانطلاق في مشاريع ثنائية أخرى على المستوى الوطني.

من جانبه، أبدى سفير دولة قطر بالجزائر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة ارتياحه بخصوص التقدم المحرز لتجسيد هذا المشروع الهام في الجزائر الذي يعد قفزة نوعية في المجال الصحي في الجزائر وحتى في القارة الإفريقية.

في الختام، إتفق الطرفان على مواصلة المباحثات و التشاور بخصوص المشاريع الثنائية الممكن إقامتها بين الطرفين والتي تعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.