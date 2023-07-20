هذا ما قاله الرئيس تبون في حوار مع قناة صينية

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حوارا مع قناة "CCTV" الصينية، حسبما أورده اليوم الجمعة التلفزيون العمومي.

وقال رئيس الجمهورية، أن الصين من الدول الصديقة التي ساعدت الجزائر في مسيرتها التنموية بعد الاستقلال.

وأضاف، أن الصين أول دولة غير عربية اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة .

وأكد الرئيس تبون، أن الجزائر مرتاحة في تعاملاتها مع الصين، ونعمل على إقامة مشاريع مشتركة مع الصين في كل المجالات بما في ذلك مجالي السكك الحديدية و المناجم.

وتابع رئيس الجمهورية إن قانون الاستثمار الجديد في الجزائر يفتح أفاقا واسعة لكل المستثمرين، مشددا على أن الجزائر تتطلع إلى إقامة شراكة جزائرية صينية في مجال الفضاء.

رئيس الجمهورية أبرز في حديثه أن الجزائر أصبحت من الأقطاب الكبيرة في مجال الطب على مستوى إفريقيا والمتوسط، وتعمل على إقامة شراكة جزائرية صينية في الأسواق الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر دولة عظمى في إفريقيا وبإمكانها أن تكون وسيطا بين الصين ودول القارة.

وتطرق رئيس الجمهورية في حديثه إلى أن الجزائر دفعت غاليا ثمن حرية قرارها، بينما يحاول الاستعمار اليوم الرجوع بوجه جديد غير أن لك لن يتحقق لأن والشعوب الإفريقية أصبحت واعية.

ولدى تطرقه للقضية الفلسطينية قال الرئيس تبون إن قوة فلسطين في وحدتها، وأن الجزائر تناضل مع بعض الدول مثل الصين حتى تكون فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.