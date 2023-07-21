الطارف: حجز مؤثرات عقلية مهربة من الحدود

أوقفت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية الطارف شخص في العقد الثاني من العمر ينحدر من نفس المنطقة على علاقة مباشرة بشبكة إجرامية مختصة في الاتجار بطريقة غير مشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجاءت القضية على إثر معلومات تفيد بوجود شحنة من المؤثرات العقلية بصدد إدخالها عبر الشريط الحدودي الشرقي، التحريات التي باشرها محققون من ذات المصلحة، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، أفضت إلى تحديد هوية أحد أفراد الشبكة، بعد الترصد تم توقيفه وضبط 1770 كبسولة من المؤثرات العقلية ذات منشأ أجنبي، كمية من المخدرات الصلبة، أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأصناف، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، بتاريخ عن قضية حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة، جنحة التهريب، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي أين صدر في حقه قرار قضائي بالحبس المؤقت.