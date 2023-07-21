ارتفاع حصيلة الغرقى بسواحل البلاد

أعلنت مصالح الحماية المدنية ارتفاع عدد ضحايا حوادث الغرق بسواحل البلاد، اليوم الجمعة، بعد انتشال ستة غرقى آخرين.

وأعلنت ذات المصالح، مساء اليوم، انتشال جثة غريق من جنس ذكر يبلغ من العمر 18 سنة، بولاية عين تيموشنت، في حدود الساعة 11سا45 د، بالمنطقة الصخرية عند شاطئ صبيعات ببلدية المساعيد.

كما تم انتشال جثة غريقين بولاية مستغانم، الأول من جنس ذكر، 13 سنة، في حدود الساعة 13 سا و15 د، عند شاطئ غير مسموح للسباحة بمطربة شرقا بلدية ودائرة مستغانم، والثاني عند شاطئ غير مسموح للسباحة، الميناء الصغير ببلدية ودائرة سيدي لخضر من جنس ذكر، 14 سنة، تم انتشال جثته في حدود الساعة 14 سا و30 د.

وتم انتشال غريقين بولاية الجزائر، الأول عند شاطئ غير مسموح للسباحة "ارديس" ببلدية المحمدية، من جنس ذكر، 40 سنة، وذلك في حدود الساعة 14 سا و17 د، والثاني عند شاطئ حقل الرماية ببلدية ودائرة زرالدة، من جنس ذكر، 18 سنة، تم انتشاله في حدود الساعة 14 سا و34 د.

من جهتها شهدت ولاية وهران حادث غرق عند شاطئ غير مسموح للسباحة، سيدي موسى ببلدية ودائرة قديل، من جنس ذكر، 50 سنة، تم انتشال جثته في حدود الساعة 14 سا و28 د.

وكانت مصالح الحماية المدنية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم الجمعة، انتشال جثث ثلاثة غرقى بولايات مستغانم، عنابة وجيجل، فيما يتم البحث عن آخر بولاية سكيكدة.