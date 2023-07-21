سرقة رعية أجنبية ووفاة زوجها بوهران .. توقيف المتورطين

أعلنت مصالح الدرك الوطني، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة إجرامية تعتدي على المواطنين بجبل المرجاجو والطنف البحري بوهران وتوقيف المتورط في سرقة رعية أجنبية.

وجاءت العملية بناء على تعرض رعية أجنبية لسرقة حقيبة يدوية أين حاول الزوج اللحاق بالسارق غير أنه تعثر وسقط بمنحدر صخري مما أدى إلى وفاته.

وبعد تحقيقات مصالح الدرك الوطني تم توقيف 5 أشخاص محل عدة شكاوى سابقة وحجز أسلحة بيضاء، مبلغ مالي قدرة 13 مليون سنتيم وهواتف نقالة.

ومواصلة للتحقيق واستغلال للأجهزة التقنية المثبتة على مستوى مقار المجموعة، تم تحديد هوية المتورط في قضية سرقة الرعية الأجنبية ليتم توقيفه.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المتورطين الخمسة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران حول جناية تكوين جماعة أشرار للإعداد لجناية السرقة بالتعدد والتهديد كما تم تقديم المتورط في قضية سرقة الرعية الأجنبية حول جنحة السرقة.