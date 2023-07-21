اتفاق جزائري-صيني بخصوص مدينة بوغزول

توجت المحادثات التي أجرها وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي مع نظيره الصيني السيد ني هونغ أمس الخميس ببكين، بالاتفاق على استحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد مدينة بوغزول وفق تصور تكنولوجي متطور.

وقد توجت المحادثات التي أجراها محمد طارق بلعريبي مع نظيره الصيني ببكين على هامش زيارة دولة التي آجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى هذا البلد الصديق بـ"قرارين استراتجيين" وهما "استحداث لجنة مشتركة لدراسة تجسيد انجاز مدينة بوغزول وفق تصور تكنولوجي على صور المدن الصينية الجديدة".

كما اتفق الطرفان أيضا على "مراجعة النظام الجزائري للبناء المضاد للزلازل" بهدف "تكييفه مع التكنولوجيات الحديثة بإشراف خبراء في إطار لجنة مشتركة" للبلدين.