برج بوعريريج : فرنسية تعلن اعتناقها للإسلام

نطقت بعد صلاة العصر، الفتاة الفرنسية انسية 26 سنة، بالمدرسة القرآنية بر الوالدين ، ببرج بوعريريج بالشهادتين ،وسط تهليلات الحاضرين ( الله اكبر )

الفتاة الفرنسية حسب مدير المدرسة القرآنية ،اهدت الى الاسلام ،بفضل احد اقاربها و امام مسجد بمجانة،بعد ضياع كبير، و بحث عن الاستقرار الروحي ، و انتقالها في رحلة البحث عن نفسها بين الأديان ،

و فلسفات المجتمع الغربي ، و سبق ان اتصلت بالكنيسة طلبا لاعتناق المسيحية ، و لكنها ساعة اغراقها في الماء ، اغمي عليها ، لتواصل بحثها ، فو جدت في الإسلام ، ضالتها على يد الامام ياسين بمسجد ببلدية مجانة ، ليلتحق الجميع بمدرسة بر الوالدين لتعليم القرآن اين احتضن مديرها يعقوب بن عبد الله الفكرة ، و ألحقها بطالبات المدرسة ، اين اعجبت بجو حفظ القرآن و سعت لمعرفة اركانه و مبادئه ، و تم الاستعانة بأستاذ الفرنسية زهير كودية الذي ساهم بفعالية في تقريب مبادئ الإسلام لأنيسة التي اقتنعت و نطقت بالشهادتين امام الدكتور الامام يعقوب بن عبد الله في يوم الجمعة المبارك ،بعد صلاة العصر

احد اقاربها في رده على الخبر قال ان الفتاة من ام فرنسية و اب جزائري ، لا ديانة لهما ،لتصبح انسية التي تعتنق الإسلام ، أول افراد الاسرة الذين اهتدوا الر الصراط المستقيم،

و أضاف ان الفتاة كانت تائهة ،و لا ديانة لها ،خاصة بعد فشل محاولة اعتناقها المسيحية ، ما دفعه رفقة الامام ياسين الى دعوتها الى الإسلام ، بالاستعانة باستاذ اللغة الفرنسية ، ثم الاستعانة بمدير مدرسة بر الوالدين التي وفرت جو ادماجها مع فتات من سنها ، من طالبات المدرسة ،فقررت الدخول في الإسلام ، و النطق بالشهادتين

و اعتبر الدكتور يعقوب بن عبد الله و هو يكفكف دموع الفرح ان الله كرم المدرسة و اساتذتها و كل المصلين الحاضرين بالمشاركة في اعلام هذه الفتاة اسلامها و دخولها في دين الله، و تفضيلها رغم كل مغريات الغرب ، و ماديته ، اللجوء الى الله .