موجة حر شديدة وأمطار غزيرة على 42 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، من استمرار موجة الحر وتسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.

وحسب نشرية خاصة، فإن درجات الحرارة قد تتعدى 48 درجة إلى غاية يوم الإثنين على ولايات: بومرداس، بجاية، جيجل، معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، المسيلة وباتنة.

كما حذرت ذات المصالح، من تسجيل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، تتعدى 44 درجة، طيلة نهار اليوم السبت بكل من ولايات: تيزي وزو، البويرة، المدية، برج بوعريريج، ميلة، قسنطينة، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق أهراس، تبسة، خنشلة، بسكرة، أولاد جلال، المغير، تقرت، الوادي، الجلفة، الأغواط، البيض، تيميمون، إن صالح، أدرار وتندوف.

وفي تنبيه آخر، أفادت ذات المصالح بتشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا عبر ولايات المدية، البليدة، عين الدفلى، تسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة، برج باجي مختار وعين قزام.