ڨالمة: وفاة أب وإصابة خمسة من أفراد عائلته

خلف انحراف سيارة من نوع (تويوتا ياريس) واصطدامها بشجرة بمخرج بلدية قالمة، على الطريق الوطني رقم 20 قالمة، جهة قسنطينة، ليلة أمس، مقتل سائقها، وهو رب العائلة، البالغ قيد حياته 48 سنة، وإصابة 05 من أفراد عائلته، ويتعلق الأمر حسب خلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية بڨالمة، بزوجة المرحوم البالغة 45 سنة، التي لها آلام في الرأس. و03 أبناء من جنس أنثى يبلغون 16سنة، 14سنة، 12سنة، وطفل يبلغ 06 سنوات، لهم إصابات خفيفة، وقد تم إسعافهم من طرف مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعاصمة الولاية، قبل نقلهم للمستشفى، كما تم تحويل الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث.