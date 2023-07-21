آخر الأخبار
إشتراك دخول
°C

الجزائر ستتوجه إلى الزراعة الاستراتيجية

مال و أعمال
22 جولية 2023 ()
ف.ن
0 قراءة
+ -

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، أنّ الموسم الفلاحي الحالي هو موسم استثنائي بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الطقس.

ودعا وزير الفلاحة خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية المدية، الفلاحين إلى مواصلة نشاطهم، في المقابل ستتكفل الدولة بمرافقتهم وتعويض من سجل أضرارا مادية، مشيرا إلى أن "الملف على مستوى مجلس الوزراء".

وأكد الوزير أن الدولة ستتوجه إلى الزراعة الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية لمواجهة جفاف الطقس ونقص المياه بالمناطق الشمالية.

وقال إن كمية البذور هذا الموسم أكثر من سابقه، حيث تبلغ سعة المخازن 2 مليون قنطار من البذور.

مواضيع ذات صلة
الأكثر قراءة

  • اتفاق جزائري-صيني بخصوص مدينة بوغزول

    9277 قراءة

  • موجة حر في عدة ولايات ...

    8239 قراءة