الجزائر ستتوجه إلى الزراعة الاستراتيجية

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، أنّ الموسم الفلاحي الحالي هو موسم استثنائي بسبب تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الطقس.

ودعا وزير الفلاحة خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية المدية، الفلاحين إلى مواصلة نشاطهم، في المقابل ستتكفل الدولة بمرافقتهم وتعويض من سجل أضرارا مادية، مشيرا إلى أن "الملف على مستوى مجلس الوزراء".

وأكد الوزير أن الدولة ستتوجه إلى الزراعة الاستراتيجية بالمناطق الصحراوية لمواجهة جفاف الطقس ونقص المياه بالمناطق الشمالية.

وقال إن كمية البذور هذا الموسم أكثر من سابقه، حيث تبلغ سعة المخازن 2 مليون قنطار من البذور.