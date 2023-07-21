سونلغاز تكذب..

كذبت الشركة الوطنية للكهرباء والغاز، سونلغاز، الإشاعات المغلوطة والكاذبة المنسوبة إليها، المتداولة عبر عدة صفحات للتواصل الاجتماعي والمتعلقة بفريق وفاق سطيف.

وأفاد بيان لسونلغاز، أنها ستقوم بنشر كل المعلومات الخاصة بهذا الفريق عن طريق بيان رسمي، وذلك بعد استكمال كل الإجراءات القانونية التي تمنحها صفة المالك الرسمي للنادي، وهذا احتراما للمسيرين الحاليين للنادي ولجميع أنصار ومتابعي وفاق سطيف.

وأكدت سونلغاز أنه فور انتقال الملكية إليها بصفة رسمية، سوف تصدر بيانا يحمل تفاصيل ورقة الطريق المخططة ويجيب على كل تساؤلات المناصرين وأوفياء نادي وفاق سطيف.