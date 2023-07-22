النعامة: نجاح الغرب فضاء للتسلية بالمشرية

تعد مؤسسة نجاح الغرب بمدينة المشرية الفضاء الوحيد للتسلية والألعاب الذي تتوفر عليه المدينة في سياق الاستثمار الخاص الموجه للجانب السياحي.

يعرف هذا الفضاء توافد العديد من العائلات للترفيه عن الأطفال بفضل ما يتوفر عليه من ألعاب، كما يوفر خدمات ترافق الراحة والتسلية كل حسب هواه، حيث الشاي والفول السوداني والمبردات والمثلجات، خدمات تستمر إلى ساعة متأخرة من الليل في ظل الهدوء والأمن والاحترام.

وتبقى كل العائلات المشراوية التي لم يحالفها حظ السفر إلى البحر مطالبة بزيارة هذا المكان لأنه متنفس حقيقي لأطفالها وملاذ ليلي بعد نهار ساخن.