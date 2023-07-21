بوالحبيب يكشف أهداف "السياسي" الموسم المقبل

يستهدف فريق كرة القدم لشباب قسنطينة ''بلوغ مرحلة المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل 2023-2024''، حسب ما صرح به اليوم السبت، المدير العام للشركة الرياضية للنادي محمد بوالحبيب.

وفي ندوة صحفية نشطها بمقر النادي، أكد ذات المسؤول أن النادي سيخوض منافسات رابطة أبطال إفريقيا للموسم المقبل و هدفه الوصول إلى مرحلة المجموعات كأقل تقدير وبعدها سيبذل كل ما في وسعه للذهاب بعيدا في هذه المنافسات.

وسيستلزم تجسيد هذا الهدف تدعيم الفريق بـ14 لاعبا جديدا وذلك من أجل تمثيل الجزائر وتقديم أحسن صورة عن الكرة الجزائرية وكذا لتشريف ألوان النادي، حسب ما أفاد به ذات المسؤول مشيرا إلى أن الطاقم الإداري يعمل بجد من أجل ضبط الأمور بغية تأهيل 6 لاعبين جدد على الأقل للمشاركة في المباراة الأولى من الدور التمهيدي لرابطة أبطال إفريقيا.

وأردف بالقول "حافظنا على ركائز الفريق وسنسعى لتدعيمه على مستوى كل المناصب كما سنقوم بإشراك لاعبين من الرديف، لاسيما منذر طمين وعفاري شكال اللذين قدما مستوى جيدا خلال دورة كرة القدم للألعاب الرياضية العربية".

وكشف ذات المتحدث أن اللاعبين عبد الرحيم دغموم و حسام الدين غشة وجمال بلعمري كانوا أقرب للتوقيع للسنافر إلا أنهم تحصلوا على عروض أفضل في فرق أخرى، نظرا لكون مطالبهم المادية كانت أكبر مما يستطيع أن يوفره النادي.

كما أشار نفس المصدر إلى أن النادي سيستهدف كذلك بهذه التشكيلة بطولة الرابطة الأولى خلال الموسم القادم، أو على الأقل إحدى المراتب الأولى، مذكرا أن النادي حقق هذا الموسم تأهلا قاريا في أصعب الظروف.