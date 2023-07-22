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تعليمات جديدة من وكالة "عدل"

أخبار الوطن
22 جولية 2023 ()
م.ب
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كلف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره فيصل زيتوني المدراء المساعدين والمدراء المركزيين والمدراء الجهويين وكذا مدراء المشاريع، بمتابعة عملية تسليم السكنات بمختلف الأحياء السكنية المعلن عن تسليمها في ذكرى إسترجاع السيادة الوطنية.

وحسب بيان للوكالة فقد "تم التحضير اللوجيستي والمادي من أجل ضمان السير الحسن لهذه العملية من طرف المدريات الجهوية".

وأضاف المصدر بأنه على مستوى ولاية الطارف تنقل المدير العام المكلف بالاكتتاب والتسويق بتكليف من المدير العام للوقوف شخصيا على هذه العملية والضمان السير الحسن لها على مستوى موقع صيغة البيع بالإيجار بأولاد فايت بالعاصمة.

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