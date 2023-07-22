بلماضي حاضر في اختتام دورة كأس اليتيم الوطنية

حل الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالجزائر وتواجد، مساء اليوم، بملعب الإخوة براكني في البليدة لحضور فعاليات اختتام دورة كأس اليتيم الوطنية، في طبعتها الخامسة، والمنظمة من قبل الجمعية الخيرية كافل اليتيم الوطنية.

وحسب ما نقلت إذاعة البليدة الجهوية عرفت الدورة مشاركة 32 ولاية من كل ربوع الجزائر، وتواجه في المباراة النهائية فريق كافل اليتيم مستغانم، ونظيره من بومرداس.

واستهل حفل الاختتام يستهل بمباراة ودية بين قدماء المنتخب الوطني الجزائري وفريق الصحافيين الجزائريين.

وعرف الحفل حضور مسؤولين عن الفيدرالية الجزائرية لكرة القدم، إطارات ومسؤولي ولاية البليدة وكذا الأسرة الإعلامية والثقافية.