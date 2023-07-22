الرئيس تبون يعود إلى أرض الوطن

عاد، مساء اليوم السبت، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى أرض الوطن بعد زيارة قادته إلى كل من قطر، الصين وتركيا، حسبما جاء في بيان رئاسة الجمهورية.

وكان الرئيس تبون قد قام، مرفوقا بوفد وزاري هام، بزيارة عمل إلى دولة قطر، ثم زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة بدعوة من نظيره الصيني السيد شي جينبينغ، واختتم الجولة بزيارة عمل قادته إلى جمهورية تركيا خلال يومي 21 و22 جويلية الجاري.

وكان في استقبال رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان و رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أول السعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد النذير العرباوي.

وقد رافقت الطائرة الرئاسية عند دخولها الأجواء الجزائرية، طائرات من القوات الجوية التابعة للجيش الوطني الشعبي.