بلعمري يكشف سبب اختياره مولودية الجزائر(فيديو)

كشف الدولي الجزائري، جمال بلعمري، اليوم السبت، عن سبب اختياره العودة إلى البطولة الوطنية من بوابة مولودية الجزائر.

وتحدث صاحب الـ33 عاما إلى الصفحة الرسمية للنادي العاصمي على "الفايسبوك"، مقدما شكره لجميع الأندية التي طلبت خدماته.

وأكد بلعمري أن سبب اختياره تقمص اللونين الأحمر والأخضر هو صراحة الرئيس حاج رجم الذي عرف كيف يقنعه في ظرف 5 دقائق، مضيفا أنه يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه خاصة أن أنصار المولودية ينتظرون منه تقديم الإضافة المرجوة للنادي.

ووعد بطل إفريقيا سنة 2019 "الشناوة" بتقديم كل ما يملك رفقة زملاؤه الجدد من أجل إرجاع هذا "الفريق العريق" إلى منصات التتويج.