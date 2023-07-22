أهم ما جاء في المحادثات الجزائرية-التركية

عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت باسطنبول، لقاء ثنائيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان بحضور وزيري خارجية البلدين.

وحسب ما نقل التلفزيون العمومي شكل اللقاء مناسبة لتقييم العلاقات الثنائية حيث عبر الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات الثنائية لا سيما في المجال الاقتصادي.

ووفق ذات المصدر فإن المبادلات التجارية بين البلدين وصلت إلى 5 مليار دولار، كما وصلت الاستثمارات التركية بالجزائر إلى 6 مليار دولار، وجدد الرئيسان التزامهما بالدفع بالتعاون التجاري المشترك لبلوغ 10 ملايير دولار على المدى المتوسط.

وحدد رئيس الجمهورية ونظيره التركي ميادين جديدة للاستثمار خلال المرحلة القادمة خاصة بعد انتخاب أردوغان لعهدة رئاسية جديدة، حيث وجه الرئيسان وزيرا خارجية البلدين للاجتماع في الآجال القريبة لتحديد برنامج العمل الجديد بين البلدين.

وخص رئيس الجمهورية ونظيره التركي القضية الفلسطينية بأهمية خاصة من جانب توحيد الصف الفلسطيني والتعجيل باعتراف دولي لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، كما تناول الرئيسان بالبحث الأزمات في السودان وليبيا ومنطقة الساحل.

وشكر الرئيس أردوغان رئيس الجمهورية على الدور البارز الذي يضطلع به في الحفاظ على نوعية العلاقات العربية التركية.