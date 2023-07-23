موجة حر تصل إلى 48 درجة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة بالعديد من ولايات الوطن.

وحسب النشرية الخاصة لذات المصالح، أن موجة الحر ستصل درجاته إلى 48 درجة.

وحسب المصدر، ستمس موجة الحر كل من ولايات: الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، المدية، تيزي وزو، بجاية، البويرة، عين الدفلى، المسيلة، ميلة، قسنطينة، باتنة، خنشلة، تبسة، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة. حيث ستمتد إلى غاية يوم الغد.

وكانت ذات المصالح قد حذرت من ارتفاع قياسي في درجة الحرارة على عدة ولايات في شمال وغرب الوطن .

وأوضحت ذات المصالح ، في نشرية خاصة ،حيث صنفت في تنبيه من الدرجة الثالثة باللون الأحمر ، موجة حر شديدة ، ستجتاح كل من ولايات غليزان، الشلف، عين الدفلى، البليدة، بومرداس والجزائر العاصمة، وكذلك تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، جيجل ، عنابة، الطارف وقالمة.

وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.