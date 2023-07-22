حصيلة جديدة لعدد الغرقى منذ الفاتح جوان

سجلت 9حالات غرق في مختلف الشواطئ والمجمعات المائية.خلال 24 ساعة الأخيرة، حسبما جاء ، في بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وأوضح ذات البيان ، أنه نم انتشال 4 ضحايا من شواطئ ممنوعة، ضحيتان من شواطئ محروسة براية حمراء، غريق واحد من شاطئ مسموح، وغريقان من المجمعات المائية. وأشار نفس المصدر إلى أن عدد الضحايا "ارتفع130 حالة وذلك منذ الفاتح من شهر جوان المنصرم، منهم 83 حالة غرق على مستوى الشواطئ و47 حالة على مستوى المجمعات المائية".

وأرجعت الوزارة ،أسباب تسجيل هذه الحصيلة إلى "عدم التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة خاصة في أوقات السباحة الممنوعة وكذا السباحة في الشواطئ الممنوعة وفي البحيرات،الأحواض، السدود والمجمعات المائية. ولتفادي ذلك، ذكرت الوزارة بضرورة أخد " الحيطة واتباع الإرشادات وعدم المخاطرة ".