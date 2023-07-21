النعامة: تعاونية الحبوب تستقبل إنتاج الفلاحين

حقق الفلاحون بولاية النعامة هذا الموسم لا سيما منتجو الحبوب بكل أنواعها إنتاجا وفيرا في مختلف أنواع الحبوب بفضل الإمكانيات التي وفرتها مديرية المصالح الفلاحية والمرافقة المستمرة للفلاحين ما سمح بتوسيع المساحة المستغلة والمنتجة للحبوب إلى 3400هكتار وتوقع إنتاج ما لا يقل عن 65 ألف قنطار في الهكتار.

وقصد استغلال المنتوج المحلي جندت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالنعامة كل الوسائل المادية والبشرية لاستقبال المحصول في ظروف جيدة، حسب ما أكده مدير التعاونية شريفي بومدين الذي أشار إلى أن التعاونية شرعت منذ انطلاق عملية الحصاد والدرس في تسخير إمكانياتها لضمان الاستقبال الذي يشجع الفلاحين على مواصلة العمل وتحسين إنتاجهم من موسم إلى آخر ،

مضيفا أن الإجراءات الإدارية بعيدة عن كل الممارسات البيروقراطية بدليل أن الفلاح يتسلم حقوقه المالية بصك بنكي بمجرد الانتهاء من وضع محصوله في مخازن التعاونية، والعملية متواصلة بكل جدية واهتمام لتدعيم المخزون والموالين بالمواد العلفية لا سيما الشعير.