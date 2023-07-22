التحقيق في وفاة الشاب هيثم

كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة، عن فتح تحقيق، على إثر وفاة المرحوم" ج. هيثم"، بتاريخ 20 جويلية 2023 بالمستشفى الجامعي عنابة.

وجاء في بيان مجلس قضاء تبسة "قصد تنوير الرأي العام وتفاديا لانتشار معلومات غير صحيحة، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة تبسة الرأي العام، أنه على إثر وفاة المرحوم ( ج. هيثم) بتاريخ 20 جويلية 2023 بالمستشفى الجامعي عنابة ، أمر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق للوقوف على ظروف وملابسات الوفاة ، كما أمر بتشريح الجثة قصد تحديد الأسباب الحقيقية له".

وأضاف البيان "ستتخذ العدالة كل الإجراءات القانونية على ضوء نتائج التحقيق وستعلم الرأي العام في حينه".